Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power ist einigen Tagen in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Die übergeordnete Lage ist aber weiterhin bullish und damit interessant für Trader. Andere Titel aus dem Sektor konnten heute wieder anziehen. Diese Marken stehen jetzt im Fokus.Der Kurs von Plug Power pendelt seit Monatsbeginn in einer Range und ist damit in eine Seitwärtsphase gewechselt. Die Unterstützung bei 28,40 Dollar bildet die untere Range-Kante. Auf der Oberseite blockiert aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...