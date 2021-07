Nach dem starken Jahr 2020 haben Versorger in den vergangenen Monaten eher unterdurchschnittlich abgeschnitten. Am Montag legt die Branche aber auf breiter Front zu. RWE zählt so auch im DAX zu den stärksten Werten. Schwung gibt es auch von Seiten der Analysten.Alberto Gandolfi von Goldman Sachs hält die schwache Entwicklung von Versorgeraktien zuletzt für nicht gerechtfertigt, gerade was Erneuerbare Energien angeht. Er rechnet mit einer Neubewertung und unterstrich unter anderem seine Kaufempfehlung ...

