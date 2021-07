MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Weiter steigende Kalipreise in Lateinamerika und Südostasien eröffneten weiteren Spielraum für die Markterwartungen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 09:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

DE000KSAG888