Eine autonome schwimmende Plattform soll künftig als Landeplatz für Falcon-9-Booster dienen, die Elon Musk mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX zuvor ins All geschossen hat. Auf den ersten Blick sieht es aus, als würde ein futuristisch anmutender Flugzeugträger der US-Marine vor der Küste Floridas seine Bahnen ziehen. In Wirklichkeit handelt es sich um ein neues Drohnenschiff der Firma SpaceX. Das Weltraumunternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk will das autonome Schiff als Landeplattform für seine Falcon-9-Raketen nutzen. Auf den Namen "A Shortfall of Gravitas" ...

