Köln (ots) - Endlich heißt es im "Grill den Henssler Sommer-Special" wieder: Grillen unter freiem Himmel auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg! Und fest steht nur eins: In dieser Show kann wieder alles passieren. Auch bei den vier frischen Folgen stehen überraschende Zutaten ganz oben auf der Karte. Denn ausgerechnet zum Outdoor-Auftakt, bei dem endlich wieder Publikum* dabei sein kann, muss Steffen Henssler wegen einer Fuß-Entzündung (https://www.rtl.de/cms/schock-bei-grill-den-henssler-steffen-henssler-erneut-verletzt-4776902.html) neben dem Grill Platz nehmen. Von da aus agiert Buddy Detlef Steves als verlängerter Arm gegen die Promis und auch Moderatorin Laura Wontorra höchstpersönlich muss eine Grill-Runde übernehmen. In den anderen drei Shows tritt der Koch-King dann wieder selbst an. Außerdem wird in den "Grill den Henssler Sommer-Specials" nicht nur auf offenem Feuer, sondern auch auf Motorhauben gegrillt, Steffen Henssler und Laura Wontorra wetten um ein echtes Tattoo und fantastische Premieren werden gefeiert!Zum ersten Mal in der Koch-Show wollen nämlich unter anderem die Kult-Hip-Hopper Michi Beck und Smudo ("Die fantastischen Vier") Steffen Henssler grillen. Kultig wird es auch, wenn sich der Koch-King im Battle allen "No Angels" - Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls - stellt. Darüber hinaus beweisen der ehemalige Fußballspieler und diesjährige "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason, Sänger Pietro Lombardi, Moderatorin Jana Ina Zarrella, Schlagersängerin Beatrice Egli, Moderator Steven Gätjen, Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss", Komikerin Ilka Bessin, Moderatorin Lola Weippert sowie "Broilers"-Sänger Sammy Amara bei den "Grill den Henssler Sommer-Specials", dass sie kulinarisch etwas drauf haben. VOX-Gesicht Detlef Steves tritt darüber hinaus nicht nur als Hensslers verlängerter Arm an, in einer Show will er gemeinsam mit dem mehrfachen Welt- und Europameister im Speerwurf, Mathias Mester, den Profikoch grillen. Die Promis werden dieses Mal von Lucki Maurer, Ali Güngörmüs, den Gebrüdern Eggert und Johann Lafer mit Grill-Expertise unterstützt, um die knallharte Jury um Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach zu begeistern.Talks aus dem Nähkästchen, exotische Grillvarianten und jede Menge Promis im Spiel mit dem Feuer - das erwartet die VOX-Zuschauer:innen in vier Folgen "Grill den Henssler Sommer-Special" ab dem 8. August 2021 immer sonntags um 20:15 Uhr. Die Folgen sind jeweils sieben Tage vorab auf TVNOW abrufbar. Produziert wird die Koch-Show von ITV Studios Germany.Exklusive Einblicke und Clips gibt es auf der offiziellen "Grill den Henssler"-Facebookseite (https://www.facebook.com/grilldenhenssler) und dem Instagram (https://www.instagram.com/grilldenhenssler_vox/)-Account."Grill den Henssler" im Stream auf TVNOW. (https://www.tvnow.de/shows/grill-den-henssler-2471)*Aufgrund sinkender Corona-Fallzahlen durfte bei den "Grill den Henssler Sommer-Specials" auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg unter strengem Hygienekonzept wieder Publikum unter freiem Himmel mitfiebern.Die Folgen der Sommer-Specials im Überblick:Folge 1 (08.08.)Vorspeise: Ilka BessinHauptspeise: The BossHossNachspeise: Beatrice EgliKoch-Coach: Lucki MaurerHensslers "verlängerter Arm": Detlef StevesFolge 2 (15.08.)Vorspeise: Sammy AmaraHauptspeise: No AngelsNachspeise: Rúrik GíslasonKoch-Coach: Ali GüngörmüsFolge 3 (22.08.)Vorspeise: Jana Ina ZarrellaHauptspeise: Detlef Steves & Mathias MesterNachspeise: Pietro LombardiKoch-Coach: Johann LaferFolge 4 (29.08.):Vorspeise: Steven GätjenHauptspeise: Michi Beck & SmudoNachspeise: Lola WeippertKoch-Coaches: Gebrüder Eggert