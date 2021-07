Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Dynamik der ungarischen Wirtschaft hat bereits im ersten Quartal 2021 nach oben überrascht, was vor allem auf die steigenden Exporte und die staatlichen Ausgaben zurückzuführen war, so die Analysten der DekaBank.Mit dem Abebben der dritten Corona-Welle im Frühjahr und entsprechenden Lockerung der Corona-Restriktionen würden sich nun auch der Handel und der Dienstleistungssektor erholen, sodass Ungarn in den nächsten Monaten das Vorkrisenniveau von Ende 2019 erreichen dürfte. Die hohen Impfquote (ca. 56% mit mind. 1 Impfung, ca. 50% vollständig geimpft) sollte Ungarn einen gewissen Schutz gegenüber der Delta-Variante geben. Derweil bleibe die Fiskalpolitik vor den Parlamentswahlen im Frühjahr 2022 expansiv und die Inflationsrate dürfte mit 5,1% yoy im Mai ihren Höhepunkt für dieses Jahr zwar erreicht haben, liege aber deutlich über dem Zentralbankziel (3%+/1%). ...

