Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Niedrige Impfraten und kaum Kontaktbeschränkungen - das war die "perfekte" Grundlage für die dritte COVID-19-Welle, die derzeit durch Russland rollt, so die Analysten der DekaBank.Wegen der Schwächen des Test- und Meldesystems dürfte die tatsächliche Zahl der Neuansteckungen die gemeldeten deutlich übersteigen, die täglichen Todesfälle hätten bereits den Peak der zweiten Welle überschritten. Die Politik setze wie auch in erster Welle auf regionale Maßnahmen, die bisher allerdings sehr moderat ausfallen würden. Darüber hinaus solle das Impftempo durch die Einführung der verpflichtenden Impfquoten innerhalb der Unternehmen und im Staatssektor (in einigen Regionen) beschleunigt werden. ...

