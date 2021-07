Es wird erwartet, dass die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) in dieser Woche keine Änderungen ihrer Geldpolitik ankündigen wird, aber sie könnte später in diesem Jahr mit der Straffung beginnen, wie die jüngste Reuters-Umfrage unter Ökonomen am Montag ergab. Wichtigste Erkenntnisse "Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) wird den offiziellen Leitzins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...