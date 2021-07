Auch künftig gibt es beim Kauf eines neuen Elektroautos Geld vom Staat dazu. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach jüngst von einen "deutlichen Schub" bei der Elektromobilität: "Im ersten Halbjahr 2021 wurden mehr Prämien in Anspruch genommen als im ganzen letzten Jahr. Deshalb haben wir auch in der Koalition beschlossen, die Förderung fortzusetzen bis Ende 2025, damit der Markthochlauf der Elektromobilität weiter an Fahrt gewinnt."Für Elektrofahrzeuge, die weniger als 40.000 Euro Nettolistenpreis ...

