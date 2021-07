Mit dem vor wenigen Wochen angekündigten Expansionsschritt - einem neuen Werk für IC-Substrate - erweitert AT&S seine geografische Präsenz und wird zukünftig auch in Malaysia vertreten sein. Nun wurde die AT&S Konzernzentrale in Leoben Hinterberg von einer Delegation des malaysischen Senior Wirtschafts- und Industrieministers Dato' Seri Mohamed Azmin Ali besucht. AT&S tätigt mit dem Bau des neuen Werkes in Malaysia die größte Investition der Unternehmensgeschichte und wird im Vollausbau zu den globalen Top-Playern bei High-End IC Substraten gehören. Parallel zum Aufbau des Produktionsstandorts wird AT&S gemeinsam der Malaysian Investment Development Authority (MIDA) die führenden Universitäten in Malaysia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...