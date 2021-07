Vancouver, Kanada - 12. Juli 2021 - Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canarc-resource-corp/) gibt die Ernennung von Herrn Knox Henderson zum Vice President, Corporate Development mit sofortiger Wirkung bekannt. Herr Henderson ist ein Experte für Unternehmenskommunikation und Kapitalmärkte und kann auf eine Erfolgsbilanz von über zwei Jahrzehnten zurückblicken.

Knox Henderson

Herr Henderson ist ein Kapitalmarktberater und hat sich in den letzten 20 Jahren insbesondere mit Marketing, Investorenkommunikation und der Kapitalbeschaffung für börsennotierte Unternehmen beschäftigt. Er hat zusammen mit den Geschäftsführern direkt an zahlreichen Finanzierungen für Unternehmen, die an der TSX Venture Exchange und der Canadian Securities Exchange gelistet sind, mitgewirkt. Seit 2016 leitet Herr Henderson auf Anleger ausgerichtete Outreach- und Kommunikationsstrategien für zwei Explorationsunternehmen, die bedeutende Mineralentdeckungen in Kanada gemacht haben: Great Bear Resource mit seinem hochgradigen Goldprojekt Dixie in Red Lake und zuletzt Kodiak Copper mit seiner Kupfer-Gold-Entdeckung in BC.

Vor 2016 war er Teil eines Teams, das zahlreiche Goldprojekte in Nordamerika bewertete, was schließlich zur Finanzierung von West Vault Mining und dem Erwerb der Lagerstätte Hasbrouck von Allied Nevada in Nevada im Jahr 2014 führte. Im Laufe seiner Karriere zeichnete er für die Investor Relations- und Kommunikationsprogramme von privaten und börsennotierten Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen verantwortlich. Herr Henderson ist ein Journalist und hat zahlreiche Beiträge in etablierten Investmentmedien veröffentlicht. Er ist ein ehemaliger Wertpapierhändler an den kanadischen Aktienmärkten und hat den Canadian Securities Course erfolgreich absolviert. Herr Henderson hat einen Abschluss in Journalismus.

Scott Eldridge, CEO von Canagold meint: "Wir freuen uns ungemein, Knox in unserem Team willkommen zu heißen, während wir New Polaris, eine von Kanadas hochgradigen und möglicherweise kostengünstigen Goldlagerstätten, ausbauen. Er verfügt über umfassende Erfahrung in allen Aspekten des Marketings, der Investor Relations, der digitalen Kommunikation und der Unternehmensfinanzierung und sein Name ist in den Finanzzentren Nordamerikas und im Ausland bekannt. Er kann nachweisliche Erfolge bei der Tätigkeit mit hochwertigen Projekten vorweisen, die den Wert für die Aktionäre erhöhen, und kommuniziert effektiv mit institutionellen, Sell-Side- und Privatanlegern gleichermaßen."

Das Unternehmen hat Herrn Knox Henderson 500.000 Aktienoptionen bzw. einem Berater 215.000 Aktienoptionen mit fünf Jahren Laufzeit und einem Ausübungspreis von 0,52 Dollar als Anreiz gewährt, um einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen.

Über Canagold - Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Entdeckung, Exploration und Erschließung von strategischen Goldlagerstätten in Nordamerika überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre zu schaffen. Die Aktien von Canagold werden an der TSX unter dem Kürzel CCM und am OTCQX unter dem Kürzel CRCUF gehandelt.

