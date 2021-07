Nur zwei Tage nachdem eine seltene "Zelda"-Kopie für einen Rekordwert versteigert wurde, geht der Titel für das teuerste Videospiel zurück an Super Mario. Bei einer Auktion wurde eine ungeöffnete Kopie von "Super Mario 64" für 1,56 Millionen US-Dollar verkauft. Der Auktionsrekord war nur von kurzer Dauer: Am Freitag, dem 9. Juli 2021, wurde eine Kopie des NES-Spiels "The Legend of Zelda" für 870.000 Dollar versteigert. Schon am Sonntag war es aber wieder Nintendos Videospielklempner Mario, der den Rekord für das am teuersten verkaufte Videospiel aller Zeiten für sich beanspruchen konnte. Erst im April desselben Jahres hatte eine ungeöffnete Kopie von ...

