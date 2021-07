Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf im Minus gezeigt. Überwiegend negative US-Vorgaben lasteten am frühen Nachmittag auf den Indizes diesseits des Atlantiks. Der heimische Leitindex ATX verlor kurz nach 14 Uhr 0,49 Prozent auf 3.419,46 Punkte. Für den ATX-Prime ging es um 0,47 Prozent auf 1.737,87 Zähler hinab.Hinsichtlich des Corona-Infektionsgeschehens steigt in der wichtigen Eurozonen-Volkswirtschaft ...

