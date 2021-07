Taipei (ots/PRNewswire) - Im jüngsten 4K-Gaming-Monitor-Rennen hat GIGABYTE mit dem AORUS FV43U, dem weltweit ersten taktischen 4K-Gaming-Monitor, der HDMI 2.1 unterstützt, einen großartigen Start hingelegt. Mit ihrer perfekten Mischung aus 4K-Bildqualität, Esports-tauglicher Bildwiederholrate, HDMI 2.1-Standard und vielen weiteren erstklassigen Spezifikationen zogen die begehrten Displays seit der Ankündigung sofort massive Aufmerksamkeit auf sich und waren bereits am ersten Tag der Markteinführung auf Newegg ausverkauft. Der FV43U wurde auch von Tom's Hardware, dem weltbekannten Tech-Medium, gelobt und erhielt den Editor's Choice Award für seine klassenführende Leistung in der Gaming-Abteilung und wurde als der König der 43-Zoll-Klasse bezeichnet.



Mit dem FV43U setzt GIGABYTE seinen Siegeszug fort und bringt zwei weitere 4K-Gaming-Monitore auf den Markt, die ebenfalls HDMI 2.1 unterstützen. Der 32-Zoll AORUS FI32U und der 48-Zoll AORUS FO48U sind in Kürze verfügbar. Zusätzlich zu den fortschrittlichen Hardware-Spezifikationen bieten diese beiden 4K-Displays die perfekte Mischung aus Auflösung und Größe, auf die PC- und New-Gen-Konsolen-Gamer bei der Suche nach einem 4K-Gaming-Monitor lange gewartet haben.



Als einer der schnellsten und reaktionsschnellsten 4K-Gaming-Monitore richtet sich der FI32U an PC-Spieler, die mit Top-Grafikkarten wie einer RTX 3080 ausgestattet sind, um flüssiges 4K-Gaming zu ermöglichen. Dieser 32-Zoll-Monitor ist derzeit der einzige 4K-Gaming-Monitor auf dem Markt, der mit HDMI 2.1 und SuperSpeed IPS mit bis zu 144Hz/1ms GTG ausgestattet ist und damit butterweiches 4K-Gaming in schönen Farben und Kontrast garantiert.



Der großformatige FO48U zielt auf die Spieler der neuen Konsolen-Generation und ist der weltweit erste 48-Zoll-Gaming-Monitor mit einem Premium-OLED-Panel. Geräte wie PlayStation 5 und Xbox Series X können die HDMI 2.1-Bandbreite voll ausnutzen, um die neueste 4K/120Hz-Gaming-Performance zu entfesseln. Der FO48U ist außerdem mit dem Soundbar-Kaliber Space Audio ausgestattet, um Gamer noch tiefer in ihre Lieblings-Gaming-Welten eintauchen zu lassen.



4K Pro Gaming On. Weitere Details über die AORUS 4K-Display-Reihe und ihre starken Gaming-Funktionen finden Sie hier: https://www.aorus.com/monitors/4k



