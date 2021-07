Berlin (ots) - KnowBe4 Benchmarking-Bericht zeigt Energie-, Versorgungs- und Versicherungs Branchen mit dem höchsten Risiko für Social Engineering.KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, veröffentlicht den neuen Phishing by Industry Benchmarking-Report (https://info.knowbe4.com/phishing-by-industry-benchmarking-report), der den Phish-Prone-Prozentsatz (PPP) einer Organisation misst, der angibt, wie viele ihrer Mitarbeiter wahrscheinlich auf einen Phishing- oder Social-Engineering-Betrug hereinfallen.Der anfängliche Baseline-Phishing-Test wurde bei Organisationen durchgeführt, die noch keine KnowBe4-Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein durchgeführt hatten. Die Ergebnisse wiesen auf ein hohes Risiko hin, mit einer durchschnittlichen anfänglichen Baseline-PPP von 31,4 Prozent über alle Branchen und Größen hinweg. Jede Organisation, unabhängig von Größe und Branche, ist ohne computergestütztes Training anfällig für Phishing und Social Engineering."In kritischen Branchen wie Energie- und Versorgungsunternehmen sowie Gesundheitswesen und Pharma, in denen Menschenleben ernsthaft beeinträchtigt werden können, fanden wir ein besonders hohes Cybersecurity-Risiko als Folge von simulierten Phishing-Testfehlern", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Dies ist äußerst besorgniserregend. Unternehmen sollten ihre Risiken überwachen, da die Mehrheit der Datenschutzverletzungen durch Social Engineering entsteht. Diese Daten zeigen uns, dass die Implementierung von Security-Awareness-Trainings mit simulierten Phishing-Tests dazu beitragen kann, Organisationen besser vor Cyberangriffen zu schützen."Nach 90 Tagen computergestütztem Training und simulierten Phishing-Tests reduzierte sich die durchschnittliche PPP um etwa 50 Prozent, von 31,4 auf 16,4 Prozent. Und nach einem Jahr mit monatlichen simulierten Phishing-Tests und regelmäßigem Training sinkt die PPP weiter auf nur noch 4,8 Prozent. Über alle Branchen hinweg ergibt sich eine durchschnittliche Verbesserungsrate von 84 Prozent von der Ausgangslage nach 12 Monaten Training und Tests.Um ein Exemplar des KnowBe4 Phishing by Industry Benchmarking-Report herunterzuladen, besuchen Sie https://info.knowbe4.com/phishing-by-industry-benchmarking-report.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/4966537