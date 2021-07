Hannover (www.anleihencheck.de) - "Die Flut hebt alle Boote". Dies ist - auch - ein Grund, wieso es in den vergangenen Wochen zu den deutlichen Renditerückgängen insbesondere bei den US-Treasuries kam, so die Analysten der Nord LB.Denn die anhaltend hohe Liquidität der Notenbanken lasse nicht nur die Aktienkurse in die Höhe treiben, sondern auch die Rentenkurse. So habe das FOMC aber deutlich gemacht, dass die Bondnachfrage in Form des Quantitative Easing aufgrund der doch anhaltenden Unsicherheiten über die konjunkturelle Entwicklung wohl noch etwas länger beibehalten werden sollte. Entsprechend bleibe das hohe Aufkaufprogramm ein weiterer renditesenkender Faktor. Hinzu komme bei den US-Staatsanleihen offenbar die Einschätzung der Marktteilnehmer, dass mit den Anpassungen bei den Zinsprojektionen das FOMC ausreichend hawkish eingestellt sei, um längerfristig hohe Inflationsraten abzuwenden. Der Renditerückgang sei also ein Gemisch aus der kurzfristigen Hoffnung auf eine Fortsetzung der expansiven Geldpolitik und dem längerfristigem Grundvertrauen in die FED. In diesem Zuge seien die Renditen zehnjähriger US-Treasuries auf unter 1,30% gefallen. ...

