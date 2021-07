Nach einem leicht schwächeren Start ist der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial am Montag ins Plus gedreht.New York - Nach einem leicht schwächeren Start ist der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial am Montag ins Plus gedreht. Mit einem Aufschlag von 0,25 Prozent auf 34 956,03 Punkte kämpft das Börsenbarometer der Wall Street aktuell wieder mit der Marke von 35 000 Punkten. Damit ist es auch erneut unterwegs in Richtung seines Rekordhochs aus dem Monat Mai bei etwas unter 35 100 Punkten.

