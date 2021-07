DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Hauptversammlung

ecotel communication ag: Hauptversammlung wählt neuen Aufsichtsrat



12.07.2021 / 16:53

Düsseldorf, 12. Juli 2021



Die ecotel communication ag hat am 08. Juli 2021 ihre Hauptversammlung im Rahmen der Pandemiegesetzgebung wie bereits im Vorjahr als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt.



Auf der Tagesordnung standen:

Zahlung eine Bardividende von 0,14 EUR je dividendenberechtigter Aktie

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Wahl des Abschlussprüfers und die Verlängerung des genehmigten Kapitals

Neuwahl des Aufsichtsrats sowie ein neues Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder auf der Tagesordnung Zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat standen Herr Dr. Norbert Bensel, Herr Dr. Thorsten Reinhard, Herr Mirko Mach sowie Frau Brigitte Holzer. Neu zur Wahl haben sich Herr Uwe Nickl sowie Herr Alfried Bührdel gestellt.



Alle Abstimmungen haben die notwendigen Mehrheiten erhalten.



Im Rahmen der Unternehmenspräsentation wurde den Aktionären die Strategie erläutert, mit der die ecotel-Gruppe zukünftig nachhaltig, profitabel und noch stärker wachsen soll. Im Segment ecotel Geschäftskunden reicht das Portfolio von skalierbaren All-IP Sprachprodukten, über Cloud-Telefonanlagen und die Integration von Sprachdiensten in Kollaborationsplattformen (MS-Teams oder RingCentral) bis hin zu hochbitratigen Datenanschlüssen und modernen VPNs (SD-WAN) sowie Security-Dienstleistungen. Neben diesen Standardprodukten nutzen Kunden zunehmend die Möglichkeit, individualisierte Lösungen für ihre Unternehmensvernetzung zu realisieren. Das alles zahlt darauf ein, ecotel zu dem führenden Qualitätsanbieter im Bereich Telekommunikation für Geschäftskunden in Deutschland werden zu lassen und im Segment ecotel Geschäftskunden wieder profitabel zu wachsen.



Die Präsentation zur Hauptversammlung ist auf der IR-Seite der Gesellschaft verfügbar

(www.ir.ecotel.de/websites/ecotel/German/5000/hauptversammlung.html)





Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.





Pressekontakt:

Wirtschafts- und FinanzmedienFachmedien

Annette Drescher (Assistentin des Vorstandes) Bernadette Loosen-Flanz (PR)

Tel.: 0211-55 007-740 Tel.: 0211-55 007-316

Fax: 0211-55 007 5 740 Fax: 0211-55 007 5 316

E-Mail: presse@ecotel.de E-Mail: presse@ecotel.de



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de

