Heute früh fragten wir, wohin die Aktie von Virgin Galactic ausschlagen würde. "Sell on good news" nach dem erfolgreichen gestrigen Weltraum-Flug von Richard Branson (mehr dazu hier) - oder Euphorie in der Aktie und ein schöner Kursanstieg? Beides sieht man heute. Vorbörslich lag die Aktie schon gut im Plus, und man hätte denken können, dass ...

