Das Browser-Add-on Metamask ist mehr als eine Krypto-Wallet für Ethereum und ERC-20-Token. Neben Kauf und Aufbewahrung von Token bietet die Metamask-Wallet den Zugriff auf dezentrale Börsen. Hier lest ihr alles, was ihr über Metamask wissen müsst. Wer Kryptowährungen kauft und sie nicht auf dem entsprechenden Marktplatz liegen lassen will, benötigt eine sogenannte Wallet zur Aufbewahrung. Die kann entweder in Form eines Speichers mit Internetanschluss (Hot Wallet) oder als Offline-Aufbewahrungsmöglichkeit daherkommen. Was ist Metamask? Metamask hat sich in den vergangenen fünf Jahren seit dem Launch 2016 einen Namen als sichere und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...