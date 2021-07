Es gibt ein neues Update für die Corona-Warn-App. In Version 2.5 können digitale Zertifikate verwaltet werden. Außerdem gibt es ein paar weitere kleine Neuerungen. Immer mehr Menschen in Deutschland sind mittlerweile vollständig geimpft. Das Robert Koch-Institut gibt die Zahl aktuell mit über 35 Millionen an (Stand 12. Juli 2021). Um das Nachweisen zu können, gibt es neben dem klassischen Impfpass auch digitale Möglichkeiten. Eine davon bietet jetzt auch die Corona-Warn-App an. Mit der Version 2.5 haben die Deutsche Telekom und SAP ein Update der App ...

