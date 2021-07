Der jüngste Survey of Consumer Expectations der Federal Reserve Bank of New York zeigte am Montag, dass die durchschnittliche Inflationserwartung auf Sicht von einem Jahr im Juni auf ein neues Serienhoch von 4,8% gestiegen ist, nach 4% im Mai, wie Reuters berichtet. Zusätzliche Zitate "Die durchschnittlichen Inflationserwartungen für den Drei-Jahres-Horizont ...

Den vollständigen Artikel lesen ...