Der deutsche Leitindex hat zum Wochenauftakt eine neue Bestmarke aufgestellt.Der deutsche Leitindex DAX hat es am Montag auf ein neues Rekordhoch geschafft. Während er den Handelstag noch kaum verändert begann und danach zunächst tiefer notierte, schaffte er es in der zweiten Handelshälfte doch noch ins Plus. Kurz vor Börsenschluss stellte er dann sogar ein neues Rekordhoch bei 15.806,90 Punkten auf. Aus dem Handel verabschiedete er sich mit 15.790,51 Zählern (+0,65 Prozent).Europas ...

