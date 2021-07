Toyama, Japan (ots/PRNewswire) - Das Toyama Prefectural Museum of Art and Design hat die Gewinner der 13. Internationalen Plakat-Triennale in Toyama 2021 (im Folgenden "IPT2021") bekannt gegeben, der einzigen internationalen Open-Call-Ausstellung von Plakaten in Japan, die einmal alle drei Jahre stattfindet.Die preisgekrönten Arbeiten wurden aus 5.943 Einsendungen aus 64 Ländern und Regionen in allen Kategorien der IPT2021 nach einem strengen Auswahlverfahren ausgewählt.Alle preisgekrönten Poster werden ab Samstag, 10. Juli, im Toyama Prefectural Museum of Art and Design ausgestellt.https://tad-toyama.jp/en/Gewinner- Kategorie A und Kategorie BGrand prix:Woodtli, Martin (Schweiz)Gold-Preis:Lu, Junyi (Festland China)Schraivogel, Ralph (Schweiz)Silber-Preis:Huang, He (Festland China)Super Terrain (Bodin, Quentin + de Fouquet, Luc + Meyer, Lucas) (Frankreich)Ueda, Nanako (Japan)Bronze-Prize:Balmer Hahlen (Balmer, Priscilla & Hahlen, Yvo) (Schweiz)Haas, Anna (Schweiz)He, Jianping (Deutschland)Hickmann, Fons (Deutschland)Okumura, Yukimasa (Japan)Orosz, Istvan (Ungarn)Shibuya, Katsuhiko (Japan)Wir spielen Design (Rubin, Sophie & Rossel, Cedric) (Schweiz)- Kategorie U30+STUDENTGold-Preis:Soejima, Tomoya (Japan)Silber-Preis:Xu, Shao-Ting (Taiwan)Zhou, Yihang (Festland China)Bronze-Prize:Danilava, Agata (Belarus)Iwata, Shonosuke (Japan)Kageuji, Mayu (Japan)Koyama, Rieko (Japan)Lin, Meng-Chih (Taiwan)Sato, Hayato (Japan)Shevelenkova, Ksenia (Russland)Song, Chunwei (Festland China)Wang, Jia-Min (Taiwan)Liste der Werke: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202107087445-O1-8cKkYOwX.pdf- Richter (in alphabetischer Reihenfolge basierend auf der japanischen Silbenschrift)Katsumi Asaba (Zweitjurorin)Yoshiaki Irobe (Vorjuror)Noriko Kawakami (Vorjurorin)Taku Satoh (Vor- und Zweitjuror)Keiichiro Fujisaki (Vorjuror)Shin Matsunaga (Zweitjuror)Ken Miki (Vor- und Zweitjuror)Kiyonori Muroga (Vorjuror)- Die 13. Internationale Poster Triennale in Toyama 2021 (IPT2021)Zeitraum: Samstag, 10. Juli, bis Sonntag, 5. September 2021Veranstaltungsort: 2F, Ausstellungsräume 2, 3 und 4, Toyama Prefectural Museum of Art and DesignEintritt: 1.100 Yen (*850 Yen) für Erwachsene, 550 Yen (*420 Yen) für Universitätsstudenten. Die mit (*) gekennzeichneten Eintrittspreise gelten für Gruppen ab 20 Personen.Pressekontakt:Yoshino KawauraLeiterin der ÖffentlichkeitsarbeitToyama Prefectural Museum of Art and Design+81-76-431-2711Original-Content von: Toyama Prefectural Museum of Art and Design, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100086189/100874138