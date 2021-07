DJ Huawei legt zwei Patenrechtsklagen gegen Verizon bei

Von Drew FitzGerald

PEKING (Dow Jones)--Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei hat einem Vergleich zur Beilegung zweier Patentrechtsklagen gegen den US-Mobilfunkanbieter Verizon zugestimmt.

Die Verizon Communications Inc. teilte mit, die Vereinbarung decke Vorwürfe ab, die die Huawei Technologies Co im Jahr 2020 bei zwei US-Bundesgerichten eingereicht habe. Der in Shenzhen ansässige Konzern hatte gefordert, dass Verizon ihm Gebühren für die Nutzung von Dutzenden von Patenten zahlt. Verizon hatte die Vorwürfe zunächst als unbegründet zurückgewiesen.

Verizon äußerte sich in einer Stellungnahme zufrieden mit der Einigung. Eine Sprecherin von Huawei war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuerst über den Vergleich berichtet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 12:26 ET (16:26 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.