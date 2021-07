DJ MÄRKTE USA/Kleine Aufschläge reichen für neue Rekordhochs

NEW YORK (Dow Jones)--Auch wenn sich an den US-Börsen zum Wochenstart wenig tut, bei den Nasdaq-Indizes und beim S&P-500-Index reichten bereits kleine Aufschläge gleich zu Beginn des Handels für neue Rekordniveaus. Der Dow-Jones-Index liegt zur New Yorker Mittagszeit 0,3 Prozent im Plus bei 34.962 Punkten. Ihm fehlen noch rund 130 Punkte bis zu einem Allzeithoch. Die anderen Indizes liegen ähnlich wie der Dow knapp im Plus.

Im Handel ist von Zurückhaltung die Rede mit Blick auf die Berichtssaison, die am Dienstag beginnt, aber auch der halbjährlichen Stellungnahme von US-Notenbankchef Jerome Powell zur wirtschaftlichen Entwicklung am Mittwoch sowie neuen Inflationsdaten aus den USA am Dienstag.

Von den Unternehmensbilanzen erhoffen sich Investoren erste Aufschlüsse, ob die hochgelaufenen Bewertungen der Aktien gerechtfertigt sind. Das Umfeld für Aktien bleibt derweil gut. Marktstratege Gregory Perdon von Arbuthnot Latham: "Es fällt schwer, 'bearish' zu sein. Unternehmen haben Zugang zu Kapital, die Finanzierungsbedingungen sind weiter gut und der Investorenappetit ist sehr groß." Im Hintergrund schwelen derweil weiter die Sorgen wegen der weiter grassierenden Covid-19-Pandemie.

Am Dienstag werden unter anderen JP Morgan (+0,9%) und Goldman Sachs (+1,8%) ihre Zahlenwerke vorlegen, am Mittwoch Bank of America (+0,8%), Citigroup (+0,3%) und Blackrock (+1,3%). Nach Einschätzung von ThinkMarkets dürften die Zahlen der Banken nicht an die Qualität des ersten Quartals heranreichen. Im Schnitt werde sogar mit einem Rückgang bei den Einnahmen sowie beim Gewinn gegenüber dem Vorquartal gerechnet. Allerdings dürften sich die Enttäuschungen aber in Grenzen halten angesichts der fortgeschrittenen Impfkampagne und der starken wirtschaftlichen Erholung, glaubt ThinkMarkets.

Der S&P-500-Subindex der Bankaktien liegt 1,1 Prozent im Plus. Unterstützung für die Branchenwerte kommt von den leicht anziehenden Marktzinsen, die zuletzt fast nur die Richtung nach unten kannten und auf das niedrigste Niveau seit Februar gesunken waren, weil Inflationsspekulationen immer mehr ausgepreist wurden. Tagesgewinner sind bislang Autoaktien mit einem Subindex-Plus von rund 3 Prozent. Hier könnte stützend wirken, dass im wichtigen Absatzland China die Geldpolitik etwas gelockert wurde, was auch der Autonachfrage zugute kommen könnte.

Virgin Galactic Holdings sacken um über 11 Prozent ab, nachdem das Luft- und Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Richard Branson Banken engagiert hat, nach und nach Aktien im Wert von insgesamt 500 Millionen Dollar am Markt unterzubringen. Das Geld will Virgin Galactic für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen. Am Wochenende hatte der Raumflieger "VSS Unity" von Virgin Galactic zum vierten Mal den Weltraum erreicht, diesmal mit an Bord Unternehmensgründer Branson und andere Passagiere.

Wenig Bewegung bei Dollar, Gold und Öl

Der Dollar zeigt sich mit den leicht steigenden Renditen einen Tick fester. Beim Gold tut sich wenig, es tendiert knapp behauptet, auch die Ölpreise bewegen sich nur wenig, hier geht es mit den Preisen etwas nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.962,25 +0,3% 92,09 +14,2% S&P-500 4.379,37 +0,2% 9,82 +16,6% Nasdaq-Comp. 14.707,27 +0,0% 5,35 +14,1% Nasdaq-100 14.849,09 +0,2% 23,00 +15,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,24 2,4 0,21 12,0 5 Jahre 0,81 2,4 0,79 45,0 7 Jahre 1,13 1,2 1,12 47,8 10 Jahre 1,38 1,8 1,36 45,8 30 Jahre 2,00 0,9 1,99 35,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1858 -0,1% 1,1864 1,1863 -2,9% EUR/JPY 130,88 +0,1% 130,73 130,69 +3,8% EUR/CHF 1,0855 -0,0% 1,0856 1,0858 +0,4% EUR/GBP 0,8543 -0,1% 0,8545 0,8571 -4,3% USD/JPY 110,38 +0,2% 110,19 110,18 +6,9% GBP/USD 1,3880 -0,1% 1,3885 1,3840 +1,6% USD/CNH (Offshore) 6,4766 -0,1% 6,4770 6,4833 -0,4% Bitcoin BTC/USD 33.212,76 -3,7% 34.256,01 33.574,01 +14,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,10 74,56 -0,6% -0,46 +53,2% Brent/ICE 75,12 75,55 -0,6% -0,43 +47,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.805,93 1.808,90 -0,2% -2,97 -4,8% Silber (Spot) 26,16 26,11 +0,2% +0,05 -0,9% Platin (Spot) 1.120,00 1.104,75 +1,4% +15,25 +4,6% Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,6% -0,03 +22,7% ===

