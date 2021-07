Der malaysische Ringgit könnte gegenüber dem Dollar auf die Marke von 4,20 abwerten, so Quek Ser Leang vom Global Economics & Markets Research der UOB Group. Wichtige Zitate "Unsere Erwartung, dass der USD/MYR in der vergangenen Woche 'weiterhin seitwärts handeln' würde, war falsch, da er am Freitag (09. Juli) auf ein Hoch von 4,1905 stieg. Das Aufwärtsmomentum ...

