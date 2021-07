Berlin - Die Linke fordert einen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. "Ich fordere den Deutschen Fußballbund auf, die Teilnahme der deutschen Mannschaft an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar abzusagen", sagte die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).



Mehr als 6.500 Gastarbeiter seien seit 2010 auf den Stadionbaustellen gestorben. "Dass das Turnier überhaupt stattfindet, ist schon absolut zynisch und Ausdruck purer Profitgier. Aber daran teilzunehmen, wäre massiv menschenverachtend", so die Linken-Chefin. Die Mehrheit der Bundesbürger sehe das genauso und sei dafür, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht zum Turnier antritt.

