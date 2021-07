Die erste Schätzung der Vereinigung La Unió de Llauradors für die erwartete Mandelproduktion in der Valencianischen Gemeinschaft weist auf eine Abnahme von 20% gegenüber 2020 mit einer Vorhersage von rund 7.248 Tonnen hin. Der deutlichste Rückgang erfolgte in der Provinz Castellón, wo erwartet wird, dass die Produktion bei rund 1.200 Tonnen liegt, was eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...