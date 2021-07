DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Juli

=== *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juni (endgültig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen April *** 08:00 GB/BoE, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht 08:40 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zum Daimler- Thermofenster, Karlsruhe *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel 10:00 DE/Statistisches Bundesamt (Destatis), Online-PG zu "Lage der deutschen Wirtschaft im 2. Quartal - Wo befinden sich Branchen und Unternehmen auf dem Weg aus der Krise?" 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zur Überarbeitung der Stromverbrauchsanalyse 2030, Berlin 10:00 DE/Cropenergies AG, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Vorstandsvergütungsstudie, Frankfurt 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Bundesgesundheitsminister Spahn, Besuch des Robert-Koch-Instituts, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:30 DE/Volkswagen AG (VW), Vorstellung (virtuell) der Konzernstrategie 2030 *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+5,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+3,8% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Trading Statement 2Q, Wien 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

