Es wird immer schwieriger, kleine Vermögen in Zeiten von Niedrigzinsen und anziehender Inflation gut anzulegen "Es gibt kaum Lösungen für Sparer, denn auch viele fondsbasierte Vermögensverwaltungen starten erst ab größeren Summen", so Swen Köster, Senior Vice President bei Moventum S.C.A. "Umso wichtiger ist es, einen guten Berater an seiner Seite zu haben." Strafzinsen, Negativzinsen, Minuszinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...