Wir haben ein neues Allzeithoch im DAX erreicht. Doch die Dynamik zeugt noch von Zurückhaltung am Aktienmarkt. Was kann passieren? Trotz Dynamik keine große Entscheidung Mit dem Start dieser Handelswoche hat der DAX zunächst die Hürde 15.700 überwinden können. Sie lag mehrere Wochen im Markt verankert und hat sich in der Wochenanalyse vom Freitag mit diesem Ausblick und folgenden Zielen skizziert: Bricht dieser Bereich, dann sind die nächsten Ziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...