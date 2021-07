DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Chinas Exportwachstum hat sich im Juni beschleunigt und damit die Erwartungen der Ökonomen übertroffen. Die Exporte stiegen um 32,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 27,9 Prozent im Mai. Das Ergebnis übertraf das von Ökonomen erwartete Wachstum von 23,2 Prozent. Chinas Importe stiegen im Juni um 36,7 Prozent und verlangsamten sich damit im Vergleich zum Mai (51,1 Prozent). Dennoch lag das Ergebnis im Juni deutlich über den Prognosen der Ökonomen, die einen Anstieg von 25,6 Prozent erwartet hatten. Der Handelsüberschuss des Landes weitete sich im Juni auf 51,5 Milliarden US-Dollar aus nach 45,5 Milliarden im Mai.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Cropenergies AG, Online-HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

13:30 DE/Volkswagen AG (VW), Vorstellung der Konzernstrategie 2030

19:00 AT/Telekom Austria AG, Zwischenbericht 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Juni (endgültig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+5,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+3,8% gg Vj 14:30 Realeinkommen Juni 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.776,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.372,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.874,50 +0,0% Nikkei-225 28.708,33 +0,5% Schanghai-Composite 3.550,01 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 174,01% -8 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.790,51 0,65 DAX-Future 15.788,00 0,81 XDAX 15.803,03 0,81 MDAX 34.957,22 0,52 TecDAX 3.633,88 0,74 EuroStoxx50 4.093,38 0,62 Stoxx50 3.563,92 0,63 Dow-Jones 34.996,18 0,36 S&P-500-Index 4.384,63 0,35 Nasdaq-Comp. 14.733,24 0,21 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,09% +18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Neue Allzeithochs werden für den DAX erwartet, nachdem dies bei Nebenwerten bereits am Vortag erreicht worden ist. Die Vorlagen von Wall Street fallen gut aus, fundamental stützen deutlich bessere Daten zur Handelsbilanz aus China. Vor allem die Importe legten dort im Juni stärker zu, was gute Nachrichten für Europas Exporteure darstellt. Die Zurückhaltung vor Beginn der Berichtssaison dürfte daher etwas geringer als zunächst erwartet ausfallen. Die Saison beginnt am Mittag in den USA mit den Großbanken JP Morgan und Goldman Sachs. Sorgen hat der Markt jedoch vor Veröffentlichung der neuen US-Inflationsdaten: Bei den Verbraucherpreisen für Juni wird erneut mit einem massiven Ansprung zum Vorjahr gerechnet. "Die Reaktion der Bond-Märkte wird zeigen, ob man den Notenbankern mit ihrer Behauptung vom nur temporären Anstieg glaubt", sagt ein Händler. Sorgen macht man sich aber erneut über Corona.

Rückblick: Freundlich - Neue Rekordhochs an Wall Street stützten im Schlussgeschäft die zuvor bereits gute Stimmung am Aktienmarkt zusätzlich. Anleger hofften auf einen guten Verlauf der in dieser Woche beginnenden Berichtssaison. Eher im Hintergrund schwelte weiter die Sorgen wegen der Corona-Pandemie. Einen Kurseinbruch von 17,9 Prozent vollzogen die Atos-Aktie in Paris. Das IT-Unternehmen hatte seine Finanzziele für das Jahr gesenkt, nachdem es im zweiten Quartal organisch geschrumpft war. Atos erwartet nun, dass die operative Marge bei etwa 6 Prozent liegen werde verglichen mit einem vorherigen Ziel von 9,4 bis 9,8 Prozent. Tate & Lyle schlossen in London wenig verändert. Die Freude über den Verkauf der Kontrollmehrheit am Süßstoffgeschäft hielt sich in Grenzen. Die Analysten von Jefferies merkten dazu an, die Details sähen schwächer als erhofft aus.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Covestro reagierten leicht positiv auf eine Gewinnzielerhöhung für das laufende Jahr und gewannen 0,6 Prozent. Für die Qiagen-Aktie ging es dagegen um 2,9 Prozent nach unten. Das Papier reagierte negativ auf vorläufige Geschäftszahlen für das zweite Quartal und die Senkung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Dass Qiagen zugleich den Start eines weiteren Aktienrückkaufprogramms meldete, stützte nicht. VW profitierten von Anschlusskäufen in Reaktion auf die guten Geschäftszahlen vom Freitag und gewannen 2,7 Prozent. Lufthansa fielen um 1,3 Prozent und Fraport gaben 1,7 Prozent nach. Hier drückte die Sorge um die Corona-Pandemie mit den damit einhergehenden Gefahren für das Tourismusgeschäft.

XETRA-NACHBÖRSE

Qiagen wurden bei Lang & Schwarz knapp 1 Prozent leichter gestellt, nachdem die Aktie kurz vor Xetra-Handelsende stark nach beiden Seiten geschwankt hatte. Qiagen hatte sowohl Geschäftszahlen vorgelegt, wie den Ausblick gesenkt und den Start eines Aktienrückkaufs angekündigt. Darauf war die Aktie zunächst kräftig gestiegen, dann aber tief ins Minus gerutscht und letztlich knapp 3 Prozent schwächer aus dem Xetra-Handel gegangen. SLM Solutions litten unter der Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Schnellverfahren und gaben um gut 4 Prozent nach. Das Unternehmen hatte außerdem mitgeteilt, im ersten Halbjahr den Auftragseingang deutlich gesteigert zu haben und den Ausblick bestätigt. 4SC wurden rund 2 Prozent höher gestellt. Das Biopharmaunternehmen hatte gemeldet, dass das Kapital herabgesetzt wird im Verhältnis 5:1.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Der S&P-500-Index und die Nasdaq-Indizes markierten neue Rekorde, wozu kleine Gewinne reichten. Der Handel war von vorsichtigem Optimismus mit Blick auf die Berichtssaison geprägt, die am Dienstag beginnt. Analysten erwarten laut Daten von Factset, dass die Gewinne der S&P-500-Unternehmen im zweiten Quartal um 64 Prozent über dem Vorjahr ausfallen werden. Das wäre die höchste Wachstumsrate seit über zehn Jahren. Zugleich agierten Anleger vor der halbjährlichen Stellungnahme von US-Notenbankchef Jerome Powell zur wirtschaftlichen Entwicklung am Mittwoch sowie neuen Inflationsdaten am Dienstag aber auch vorsichtig. Am Dienstag werden unter anderen JP Morgan (+1,4%) und Goldman Sachs (+2,4%) ihre Zahlenwerke vorlegen. Der S&P-500-Subindex der Bankaktien schloss 1,3 Prozent fester. Unterstützung für die Branchenwerte kam von den leicht gestiegenen Marktzinsen. Klarer Tagesgewinner vor den Halbleiter- und den Bankaktien waren Autoaktien mit einem Subindex-Plus von über 3 Prozent. Virgin Galactic stürzten um über 17 Prozent ab, nachdem das Luft- und Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Richard Branson Banken engagiert hatte, nach und nach Aktien im Wert von insgesamt 500 Millionen Dollar am Markt unterzubringen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,23 1,6 0,21 11,2 5 Jahre 0,80 1,1 0,79 43,7 7 Jahre 1,12 0,2 1,12 46,9 10 Jahre 1,37 1,1 1,36 45,1 30 Jahre 2,00 0,9 1,99 35,1

Die Marktzinsen legten leicht zu, nachdem sie zuletzt fast nur die Richtung nach unten gekannt hatten und auf das niedrigste Niveau seit Februar gesunken waren, weil Inflationsspekulationen immer mehr ausgepreist wurden und dafür wieder Konjunkturbedenken in den Vordergrund rückten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1864 +0,0% 1,1862 1,1861 -2,9% EUR/JPY 131,00 +0,1% 130,89 130,88 +3,9% EUR/CHF 1,0853 -0,0% 1,0854 1,0858 +0,4% EUR/GBP 0,8541 -0,0% 0,8542 0,8545 -4,4% USD/JPY 110,42 +0,1% 110,35 110,34 +6,9% GBP/USD 1,3891 +0,1% 1,3883 1,3883 +1,7% USD/CNH 6,4690 -0,1% 6,4760 6,4760 -0,5% Bitcoin BTC/USD 33.138,26 +0,8% 32.873,76 33.455,51 +14,1%

Der Dollar zeigte sich mit den leicht steigenden Renditen einen Tick fester.

Am Morgen stagniert der Greenback im asiatisch geprägten Handel. Die Devisenanalysten von JPM sprechen von einer steigenden Wahrscheinlichkeit einer Dollar-Stärke durch eine zyklische Outperformance der USA einer- und einer anziehenden globalen Risikoaversion andererseits.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,36 74,10 +0,4% 0,26 +53,7% Brent/ICE 75,36 75,16 +0,3% 0,20 +47,4%

Die Ölpreise bewegten sich mangels neuer Nachrichten nur wenig, mit den Preisen ging es um rund ein halbes Prozent nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,73 1.806,15 +0,2% +3,58 -4,6% Silber (Spot) 26,23 26,23 0% 0 -0,6% Platin (Spot) 1.124,18 1.121,85 +0,2% +2,33 +5,0% Kupfer-Future 4,34 4,32 +0,3% +0,02 +23,0%

Beim Gold tat sich wenig, es tendierte knapp behauptet.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Nach Italien führen auch Frankreich und Griechenland eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte ein.

FRANKREICH - INNENPOLITIK

Der französische Staatschef Emmanuel Macron will die umstrittenen Pläne für eine Rentenreform wiederbeleben. Er werde die Reform in Angriff nehmen, "sobald die Gesundheitsbedingungen es zulassen", sagte Macron unter Verweis auf die Corona-Pandemie. Nach Streiks, Massenprotesten und der Corona-Krise hatte der Staatschef das Vorhaben vorerst zurückgezogen.

EU-BESTEUERUNG DIGITALKONZERNE

Die EU-Kommission hat angesichts der jüngsten Fortschritte auf dem Weg zu einer weltweiten Mindeststeuer ihre Pläne zur Besteuerung großer Digitalkonzerne vorerst auf Eis gelegt. Nach dem "außerordentlichen" Durchbruch bei den Gesprächen der G20-Finanzminister sei entschieden worden, die Arbeit an einem Vorschlag für eine Digitalabgabe auszusetzen, sagte ein Kommissionssprecher.

KONJUNKTUR GROSSBRITANNIEN

Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien sind im zweiten Quartal 2021 auf ein Rekordniveau gestiegen. Mit der Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen hätten die Verbraucher ihren Nachholbedarf gestillt, heißt es im neuesten Bericht von KPMG und dem British Retail Consortium. Danach stiegen die britischen Einzelhandelsumsätze zwischen dem 30. Mai und dem 3. Juli um 13,1 Prozent oder 17,0 Prozent auf flächenbereinigter Basis verglichen mit dem gleichen Zeitraum vor zwei Jahren. Für das zweite Quartal insgesamt erreichte das Wachstum einen Rekordwert von 10,4 Prozent im Vergleich zu 2019.

WETTERKATATROPHE NORDAMERIKA

Eine extreme Hitzewelle und großflächige Waldbrände machen den Menschen in den USA und Kanada weiterhin zu schaffen: Am Montag (Ortszeit) stand im Westen der USA und Kanadas mehr als eine Million Hektar Land in Flammen. Besonders betroffen sind nach Angaben der Behörden die US-Bundesstaaten Oregon, Kalifornien und Arizona sowie die kanadische Provinz British Columbia. In den vergangenen Tagen erreichten die extremen Temperaturen auch das Landesinnere der USA - bis an den Rand der Rocky Mountains. Am Montag (Ortszeit) wurden im Süden Kaliforniens Temperaturen von bis zu 47 Grad Celsius gemessen, für Gemeinden außerhalb der Stadt Los Angeles galt eine Hitzewarnung.

GELDPOLITIK USA

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sind Befürchtungen, dass der neue politische Rahmen der US-Notenbank letztlich zu deutlichen Zinserhöhungen führen könnte, unbegründet.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Die Stimmung der australischen Wirtschaft ist im Juni gesunken, da die Pandemie in Sydney das Vertrauen untergräbt und Sorgen über eine starke Abkühlung der Wirtschaft schürt. Laut der monatlichen Umfrage der National Australia Bank fiel der Index für das Geschäftsvertrauen im Juni auf 11 von 20 im Mai. Der Index für die Geschäftslage fiel im Juni um 12 Punkte auf 24.

HELLOFRESH

kauft die australische Youfoodz Holdings, die zubereitete Mahlzeiten sowie Snacks und Getränke für Privat- und Geschäftskunden anbietet. Gezahlt werden sollen 0,93 australische Dollar je Aktie bzw. insgesamt 125 Millionen Dollar, umgerechnet 79 Millionen Euro.

FRAPORT

Der beginnende Aufwärtstrend bei den Fluggastzahlen hat sich für den Flughafenbetreiber Fraport im Juni fortgesetzt, wenn auch auf niedrigem Niveau. Der Flughafen Frankfurt zählte rund 1,78 Millionen Passagiere. Das entspricht einem Zuwachs von fast 200 Prozent gegenüber Juni 2020. Der Vorjahresmonat weist jedoch einen niedrigen Vergleichswert auf, da der Flugverkehr im vergangenen Jahr infolge der steigenden Infektionszahlen stark eingebrochen war. Im Vergleich mit Juni 2019 verzeichnete der Flughafen Frankfurt einen Rückgang um 73,0 Prozent.

GERRESHEIMER

hat ihr Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt. Der Umsatz stieg organisch um 7,5 Prozent auf 377 Millionen Euro. Analysten hatten mit 374 Millionen Euro gerechnet. Im Kerngeschäft legte der Umsatz um 7,1 Prozent zu nach 3,1 Prozent im Vorquartal. Das bereinigte EBITDA erreichte 85 Millionen Euro. Hier hatte die Analystenprognose auf 82 Millionen Euro gelautet.

QIAGEN

hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet, die Jahresprognose aber trotzdem gesenkt. Der Konzernumsatz stieg nach vorläufigen Zahlen im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 567,3 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 21 Prozent auf ca. 0,66 bis 0,67 Dollar zu, währungesbereinigt waren es 0,65 bis 0,66 Dollar, womit die Prognose von 0,62 bis 0,64 Dollar übertroffen wurde. Im Gesamtjahr erwartet Qiagen nun ein Umsatzwachstum von mindestens 12 Prozent statt bisher 18 bis 20 Prozent, und einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von mindestens 2,42 Dollar statt 2,42 bis 2,46 Dollar. Zugleich teilte Qiagen den Start eines weiteren Aktienrückkaufprogramms von bis zu 100 Millionen Dollar mit.

4SC

setzt nach einem entsprechenden Beschluss auf der Hauptversammlung das Kapital herab. Die Umstellung der Aktiennotierung soll mit Beginn des Aktienhandels am 19. Juli erfolgen und zwar im Verhältnis 5:1.

SLM SOLUTIONS

hat im ersten Halbjahr den Auftragseingang deutlich gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Der Umsatz entsprach dem des ersten Halbjahres 2020 von 31,2 Millionen Euro. Der größte Teil des Umsatzwachstums werde in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Das Unternehmen erhöht außerdem das Kapital um 7,3 Prozent, nachdem am frühen Dienstagabend zunächst noch eine Erhöhung um "bis zu 5 Prozent" angekündigt worden war. Auf Basis des Schlusskurses vom Montag könnte SLM damit rund 26 Millionen Euro einsammeln.

ÖSTERREICHISCHE POST

kauft das Privatkundengeschäft der ING Groep NV in Österreich. Deren Aktivitäten in dem Land würden inklusive Kunden und Mitarbeiter an die Post-Tochter Bank99 übertragen, teilten beide Unternehmen mit. Die Transaktion soll noch im letzten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.

SAINT-GOBAIN

hat sein Handelsgeschäft der Marke Graham Plumbers in Großbritannien verkauft. UK Plumbing Supplies übernimmt die Mehrzahl der Filialen. Das Unternehmen Wolseley übernimmt weitere Filialen.

SWATCH

hat dank starker Verkäufe in China, den USA und Russland im ersten Halbjahr wieder einen Gewinn erzielt. Die Umsätze stiegen auf 3,39 von 2,20 Milliarden Franken im Vorjahr. Unter dem Strich verdiente Swatch 267 Millionen Franken nach einem Verlust von 303 Millionen vor Jahresfrist. Swatch erwartet ein weiteres starkes Wachstum in Lokalwährungen in der zweiten Jahreshälfte mit Umsätzen über dem Niveau von 2019.

BOEING

Beim 787 Dreamliner der Boeing Co ist offenbar ein neues Produktionsproblem aufgetaucht. Dies werde die Auslieferung der beliebten Großraumflugzeuge wahrscheinlich weiter verzögern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Boeing geht davon aus, dass die Behebung des neu entdeckten Defekts mindestens drei Wochen in Anspruch nehmen werde, so einige dieser Personen.

