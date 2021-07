The following instruments on XETRA do have their first trading 13.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.07.2021Aktien1 ES0105561007 Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.2 US85225A1079 Squarespace Inc.3 CA9289451044 Vulcan Minerals Inc.4 JP3651160008 NAFCO Co. Ltd.5 US65344G1022 NextPlay Technologies Inc.6 CA7393011092 Power Nickel Inc.7 CA0014311058 A.I.S. Resources Ltd.Anleihen/ETF1 XS2364001151 Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.2 AT0000A2RZL4 Erste & Steiermärkische Bank d.d.3 XS2363232930 Parts Europe S.A.4 XS2363232930 Parts Europe S.A.5 DE000NLB3SU1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 FR0014004KP3 Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.7 USJ43830FD51 Mitsubishi Corp.8 USN7163RAR41 Prosus N.V.9 XS2357034755 BOCOM International Blossom Ltd.10 XS2365120885 Rail Capital Markets PLC11 XS2362968906 Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]12 XS2364754411 Litauen, Republik13 IE00BMDBMY19 Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF - Acc