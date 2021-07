Großartig viel passierte am Montag an der NASDAQ bei den Impfstoff-Aktien nicht, so auch bei CureVacs Anteilscheinen. Nach Kursen zwischen 57,80 Dollar und 60,00 Dollar beendete der Aktienkurs des Tübinger Biotech-Unternehmens den gestrigen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...