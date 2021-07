Southborough, Massachusetts und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Newmine, ein führendes Unternehmen im Bereich Retourenreduzierung und Retourenintelligenz-Technologie, gab heute bekannt, Viscata dass es sich für die Reduzierung von Newmine's Chief Returns Officer® Retouren entschieden hat. Viscata schließt sich dem wachsenden Kundenstamm von Newmine an, der aus Einzelhändlern und Marken besteht, die von milliardenschweren börsennotierten Unternehmen bis hin zu kleineren Unternehmen in den Kategorien Hart- und Weichwaren reichen. Einzelhändler können Retouren um bis zu 30 %, wie eine aktuelle Studie zeigt.Viscata hat die weltweit größte Online-Auswahl an Espadrilles und ist eine schnell expandierende Premium-Schuhmarke. Sie verwenden traditionelle Handwerkstechniken, um ihre Luxus-Espadrilles, Handtaschen und andere Accessoires in Handarbeit herzustellen. Eskalierende Produktrücksendungen sind für Einzelhändler, einschließlich Viscata, zu einem Top-Thema geworden und können negative Auswirkungen auf die finanzielle Leistung, das Kundenerlebnis und die Umweltverträglichkeit haben. Durch die Partnerschaft mit Newmine unternimmt Viscata einen innovativen Schritt in Richtung finanzieller Verbesserung und stärkt gleichzeitig ihr Engagement für die Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks."Die Plattform von Newmine ist umfassend und wird uns helfen, unsere finanzielle Leistung zu verbessern und gleichzeitig unsere Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen", sagt Guillaume Benoit, Leiter der globalen Lieferkette bei Viscata. "Newmine verfolgt einen visionären Ansatz in Bezug auf das Thema Rendite. Mit Retourenintelligenz reduzieren wir den Aufwand, senken die Kosten, nutzen das Kundenfeedback und stellen gleichzeitig sicher, dass unsere Lieferkette belastbar, effizient und nachhaltig bleibt."Der Chief Returns Officer von Newmine ist eine KI-gestützte SaaS-Lösung, die Einzelhändlern die nächste Generation des Retourenmanagements bietet. Durch die proaktive Analyse und Identifizierung der Grundursache von Retouren versetzt der Chief Returns Officer Einzelhändler in der Saison in die Lage, vorgelagerte Probleme anzugehen, die Retouren verursachen. Maschinelles Lernen, präskriptive Aktionen und Workflow-Zusammenarbeit machen das, was einst unmöglich war, einfach."Schuhe sind dafür bekannt, dass sie eine hohe Rücklaufquote haben, besonders im E-Commerce", sagt Navjit Bhasin, Gründer und CEO von Newmine. "Viscata kombiniert qualitativ hochwertige, handgefertigte Produkte mit einem Fokus auf Kundenzufriedenheit und Feedback. Sie sind innovativ und kundenorientiert, und Newmine begrüßt die Möglichkeit, Viscata auf dem Weg zur Reduzierung der Retouren zu unterstützen."Erhalten Sie aktuelle Kundennachrichten von Newmine auf LinkedIn.Informationen zu NewmineDie Vision von Newmine ist es, sicherzustellen, dass Einzelhändler in einer sich wandelnden Welt florieren. Der Chief Returns Officer® von Newmine ist die erste und einzige SaaS-KI-Retourenintelligenz-Plattform. Diese KI-gestützte Plattform bietet Einzelhändlern einen ganzheitlichen Überblick über retourenbezogene Erkenntnisse, schreibt Korrekturmaßnahmen vor und ermöglicht die Zusammenarbeit. Besuchen Sie www.newmine.com für weitere Informationen.Informationen zu ViscataGegründet in Barcelona, ist Viscata® eine Premium-Espadrille-Marke, die den lebendigen mediterranen Geist durch überlegene Handwerkskunst, Komfort und Stil für jede Gelegenheit einfängt. Jedes Paar unserer authentischen spanischen Espadrilles wird von Kunsthandwerkern in traditioneller Weise mit einem modernen Twist hergestellt, der zukunftsweisende Designtrends aufgreift. Viscata hat sich zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Produktion verpflichtet.Pressekontakt:Jennifer Gorlin, 508-271-7694Original-Content von: Newmine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157190/4966774