Der Versicherungsmakler AON plc (ISIN: IE00BLP1HW54, NYSE: AON) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 51 US-Cents je Aktie auszahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 13. August 2021 (Record date: 2. August 2021). Auf das Jahr gerechnet werden 2,04 US-Dollar Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 232,79 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,88 Prozent (Stand: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...