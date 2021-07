NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92,50 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmabranche habe insgesamt wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Dienstag. Er wies aber auf die schwache Barmittelentwicklung (Free Cashflow) hin, zudem blieben Fragen bezüglich der Gewinnqualität./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 07:20 / BST

DE000A0LD6E6