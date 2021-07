DJ Erster Sachwertekongress der XOLARIS Gruppe ein voller Erfolg

Vaduz (pts006/13.07.2021/08:15) - Der erste Sachwertekongress der XOLARIS Gruppe durchgeführt von der Tochtergesellschaft SUNRISE Capital war ein voller Erfolg.

Am 6. und 7. Juli hat die XOLARIS Gruppe den ersten Sachwertekongress veranstaltet. Über die zwei Tage wurde in insgesamt 14 Vorträgen das Thema Sachwerte ausführlich präsentiert. Dabei wurden sowohl aktuelle Produkte sowie unter anderem auch die Themen "Neue Trends aus Sicht der Verwahrstelle" sowie "Transparenz in der Ankaufsbewertung durch externe Dienstleister" präsentiert.

"Mit zusammen über 300 Teilnehmern in den verschiedenen Vorträgen war der Sachwertekongress ein voller Erfolg", so Stefan Klaile, der Geschäftsführer und Gründer der XOLARIS Gruppe. "Gemeinsam mit unseren Kunden sowie auch Herrn Reza Keyhani von Hauck & Aufhäuser sowie Herrn Stephan Harzer von der Kanzlei Dürkopp Möller ist es uns gelungen, ein interessantes Programm auf die Beine zu stellen. Anhand der tollen Teilnehmerzahl können wir erkennen, dass das Thema der Sachwertinvestments nach wie vor von hohem Interesse bei den Investoren ist. Für das Jahr 2022 planen wir den Sachwertekongress als Präsenzveranstaltung sowohl in München als auch an unserem neuen Standort in Paris durchzuführen."

Zur XOLARIS Gruppe Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe steht mit ihren AIFM für eine unabhängige White Label - Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf Alternative Investmentvermögen (AIF) in den Assetklassen Private Equity, Real Estate, Renewable Energy und Shipping. Mit Hauptsitz in Liechtenstein und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, und Asien kann die die gesamte Wertschöpfungskette von Alternative Investments abgebildet werden getreu ihrem Motto: "Investment Quality - Made with Passion."

Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments.

Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.

