BARCLAYS HEBT SHELL A AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 1950 (1700) PENCEBARCLAYS HEBT SHELL B AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 1950 (1700) PENCE CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 12 (13) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ALSTOM AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 38 (48) EURGOLDMAN HEBT DR. MARTENS AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 535 (490) PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SWATCH AUF 416 (380) CHF - 'BUY' JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 12,50 (12,80) EUR - 'BUY'RBC SENKT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2400 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM'RBC HEBT BOOHOO AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 410 (380) PENCERBC HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5900 (5700) PENCE - 'SECTOR PERFORM'UBS HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 38 (36) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 142 (134) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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