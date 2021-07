Die S Immo AG verkauft ihren Anteil (5,96 Prozent) an der CA Immo AG für 234,6 Millionen Euro an Starwood Capital. Der Großaktionär der CA Immo AG hat, wie du weißt, derzeit ein Übernahmeangebot (37 Euro je Aktie) laufen. Für die S Immo AG ist die Veräußerung ein einträgliches Geschäft. Der Gewinn des Investments beträgt 100 Millionen Euro, dazu kommen noch 25 Millionen Euro an Dividenden (klick hier) ...

