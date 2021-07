Vancouver, British Columbia - Im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 26. Mai 2021 freut sich iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. (TSX-V: IMIN) (das "Unternehmen" oder "iMining") bekannt zu geben, dass es die Transaktion zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von BitBit Financial Inc. ("BitBit Financial") (die "Übernahme") abgeschlossen hat.

Am 12. Juli 2021 ("Closing") gab das Unternehmen seinen Treasury Order über 10.000.000 Stammaktien des Unternehmens ("Aktien") aus, die die Aktionäre von BitBit im Austausch für den Erwerb aller ausstehenden BitBit-Aktien erhalten, sodass BitBit eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von iMining wurde. Infolge der Übernahme wurde kein neuer Kontrollblock geschaffen. Alle Aktionäre von BitBit haben freiwillige Lock-up-Vereinbarungen abgeschlossen, wonach die an sie ausgegebenen Aktien nach dem Closing zu 25 % und danach zu weiteren 25 % alle drei Monate frei handelbar werden.

Als eine der Bedingungen der Übernahme hat BitBit nach der Zustimmung der TSX Venture Exchange zu dem von BitBit Nominierten das Recht, einen Director in das Board von iMining zu entsenden, und eine Bekanntmachung wird in Kürze erwartet.

"Mit dem kürzlich erfolgten Closing von BitBit freuen wir uns sehr über diese Gelegenheit, die Fintech-Branche zu revolutionieren. Wir glauben, dass die jüngste Übernahme von BitBit Financial die Tür für massive Chancen wie Kreditvergabe und den geregelten Austausch digitaler Währungen öffnen wird. BitBit Financial ist ein Schlüsselelement bei der Verbindung der digitalen Asset-Branche mit dem traditionellen Finanzsektor. Diese Übernahme wird es uns auch ermöglichen, alltägliche Investoren weltweit zu befähigen, und dies ist erst der Anfang", sagte Khurram Shroff, Chairman und CEO von iMining.

BitBit Financial ist ein privates Unternehmen, das digitale Waren und Dienstleistungen vertreibt. BitBit ist beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) als Geld-Servicegeschäft im Bereich der virtuellen Währungen unter der Nummer M21068159 registriert. BitBit hat ein ATM-Netzwerk für virtuelle Währungen und arbeitet an der Entwicklung einer Trading-Plattform für digitale Assets, die den Nutzern die einfachste und sicherste Methode für den Kauf und Verkauf von virtuellen Währungen bieten wird.

"Ich freue mich sehr, Teil des iMining-Ökosystems zu werden", sagte Roman Rana, CEO von BitBit Financial. "iMining steht an der Grenze des digitalen Asset-Raums und mit seiner Unterstützung freue ich mich darauf, BitBit Financial in neue Höhen zu führen."

Weitere Informationen zu BitBit Financial finden Sie unter https://bitbitfinancial.com/ oder schicken Sie eine E-Mail an info@bitbitfinancial.com.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die behördliche Genehmigung einholen wird, seinen Namen von iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. in iMining Technologies Inc. zu ändern, um so die verschiedenen Geschäftsbereiche unter dem Dach von iMining und zukünftige synergetische Übernahmen besser widerzuspiegeln zu können.

Über iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.

iMining ist ein wachstumsorientiertes, an der TSX-V notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, traditionelle Kapitalmärkte mit Blockchain-Investitionsmöglichkeiten zu verknüpfen. Über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft bietet das Unternehmen privaten und institutionellen Investoren eine sichere Möglichkeit, Ethereum 2.0 mit eigenen und sicheren Proof of Stake-Methoden einzusetzen. Unsere Grundwerte veranlassen uns dazu, mit Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit zu arbeiten, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen.

FÜR DAS BOARD

Gez. "Khurram Shroff"

Khurram Shroff, Chairman, President & Chief Executive Officer

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Firmenzentrale iMining:

Robert Eadie, Director

E-Mail: investor@imining.com

Telefon: 1-604-602-4935

Fax: 1-604-602-4936

Gebührenfrei: 1-866-602-4935

Evan Eadie, Corporate Development

E-Mail: eeadie@imining.com

Telefon: (604) 602-4935 ext. 203

Gebührenfrei: 1-866-602-4935

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Dienstleistungsorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukünftige Geschäftsaktivitäten von BitBit). Diese spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens und derzeit verfügbaren Informationen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Marktbedingungen, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, tatsächliche Ergebnisse der Aktivitäten von BitBit, zukünftige Kryptowährungspreise, Betriebsrisiken und andere Risiken in der Kryptowährungsbranche. Alle in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieses Dokuments gemacht und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

