In den USA beginnt mit den Großbanken heute am frühen Nachmittag die Berichtssaison. Den Anfang machen JPMorgan und das Investmenthaus Goldman Sachs. Bei letzterem sind die Erwartungen hoch. Anleger dürften auch die Aktien der Deutschen Bank, die erst am 28. Juli ihre Bücher öffnet, in den Fokus nehmen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei einmal mehr auf der Investmentbanking-Sparte liegen. Der Chart weist in den letzten Tagen Anzeichen einer Erholung auf.Der Analystenkonsens erwartet heute für ...

