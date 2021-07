Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Stimmung an den Märkten hat sich wieder deutlich aufgehellt. Der DAX legte nach einer sehr volatilen Woche gestern ordentlich zu. Unterstützung gibt es aus Übersee. Sowohl in Asien als auch an der Wall Street schlossen die großen Indizes im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Disney, Boeing, Virgin Galactic, Albemarle, Standard Lithium, BioNTech, JinkoSolar, Deutsche Telekom, Delivery Hero, Qiagen und SLM Solutions. Thomas Bergmann informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.