Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Auftakt in die neue Handelswoche hingelegt. Nach leichten Startschwierigkeiten zog der DAX am Nachmittag noch einmal ordentlich an und sprang kurzzeitig über die Marke von 15.800 Punkten. Am Ende lag er bei 15.791 Zählern. Die Marktidee ist diesmal Covestro.