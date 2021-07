Wiesbaden - "Light"-Getränke werden in Deutschland immer beliebter. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 1,45 Milliarden Liter Cola, Colamischgetränke und Limonade "light" produziert, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Das war gut ein Viertel (27 Prozent) mehr als zehn Jahre zuvor. Dabei hat sich die Gesamtmenge der hierzulande produzierten Cola und Limonade im Vergleich zu 2010 kaum verändert (-1,6 Prozent). Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 6,67 Milliarden Liter davon hergestellt. Damit war zuletzt im Schnitt gut jedes fünfte Erfrischungsgetränk (22 Prozent) ein "Light"-Produkt.



Vor zehn Jahren lag der Anteil noch bei 17 Prozent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr hierzulande 24,93 Milliarden Liter alkoholfreie Getränke produziert - Bier mit einem Alkoholgehalt bis 0,5 Prozent ausgenommen. Mineral- und Tafelwasser machte dabei den Löwenanteil (53 Prozent) aus. Gut 34 Prozent entfielen auf Erfrischungsgetränke wie Cola und Limonade, Schorlen, aromatisiertes Wasser und Vitamindrinks.



Den Rest machten weitere alkoholfreie Getränke wie Fruchtsäfte oder Teegetränke aus. Der Trend zu "Light"-Cola und -Limonade wurde auch im Corona-Jahr 2020 nicht gebrochen, als die Getränkeproduktion insgesamt wegen geschlossener lokaler und abgesagter Veranstaltungen zurückging. Im vergangenen Jahr wurden vier Prozent weniger Getränke ohne Alkohol produziert als 2019 (25,96 Milliarden Liter). Die Produktion von "Light"-Cola, -Limonade und Co. blieb dagegen stabil (+0,3 Prozent).

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de