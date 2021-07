Krypto-Investments sollen in Deutschland künftig werden. Das Handelsblatt berichtet über einen entsprechenden Plan des Bundesfinanzministeriums. Bislang war es so, dass Erträge aus Krypton-Geschäften ähnlich wie die von Gold behandelt wurden. Es waren reine Veräußerungsgeschäfte. Wer nach Bitcoins ein Jahr hielt, konnte sie steuerfrei verkaufen. Damit soll nun Schluss sein - und unter anderem darüber hat Martin Kerscher auf wallstreet:online tv gesprochen mit mit Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance und Management, und Leiter des Frankfurt School Blockchain Center. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag