Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar ist hervorragend in die neue Woche gestartet. Am Montag hat das Unternehmen einen neuen Wirkungsgrad-Rekord gemeldet. Der neue Topwert liegt demnach bei 23,5 Prozent nach zuvor 23,0 Prozent. Die Aktie sprintet daraufhin neun Prozent nach oben.Die JinkoSolar-Aktie hat eine enorm steile Erholung hingelegt. Mitte Mai kam es dabei an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie bei rund 28,30 Dollar zu einem Rebound. Kurz darauf löste sie eine abfallende Keilformation ...

