Düsseldorf (ots) - Jüngsten Forschungsergebnissen des Mintel Sustainability Barometers (https://www.mintel.com/consumer-sustainability-barometer) zufolge sind Verbraucher weltweit eher der Meinung, dass ihr Land unter dem Klimawandel leidet, als dass es ihn verursacht. Im Durchschnitt sagen 44 Prozent der Verbraucher weltweit*, dass das Land, in dem sie leben, vom Klimawandel betroffen ist, während nur 33 Prozent der Verbraucher denken, dass das Land, in dem sie leben, zum Klimawandel beiträgt.Verbraucher aus Italien (20 Prozent), Brasilien (21 Prozent), Südkorea (24 Prozent) und Spanien (29 Prozent) glauben am wenigsten, dass ihr Land am Klimawandel schuld ist. Im Vergleich dazu denken Verbraucher aus Großbritannien (44 Prozent), Deutschland (45 Prozent) und den USA (46 Prozent) am ehesten, dass ihr Land eine Mitschuld trägt. In Kanada ist sogar über die Hälfte (51 Prozent) der Verbraucher davon überzeugt.Richard Cope, Senior Trends Consultant bei Mintel Consulting, sagt:"Es scheint eine regelrechte Nachhaltigskeitslücke zu geben - eine Diskrepanz zwischen der Erfahrung von Verbrauchern in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels und der Frage, wer für den Klimawandel verantwortlich ist.Unternehmen, die ein gutes Nachhaltigkeitskonzept haben, müssen das besser kommunizieren und mit gutem Beispiel vorangehen. Gleichzeitig sollten sie deutlich machen, was ihrer Meinung nach die größten gesellschaftlichen Probleme sind und vor welche Herausforderungen diese Probleme sie als Unternehmen stellen."*Anmerkung der Redaktion:Das Mintel Sustainability Barometer (https://www.mintel.com/consumer-sustainability-barometer)umfasst Forschungen und Erkenntnisse zur nachhaltigen Einstellung, zum nachhaltigen Kaufverhalten und zu nachhaltigen Kaufpräferenzen von je 500 Verbrauchern in 16 Ländern:- 500 Internetnutzer ab 16 Jahren in Brasilien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Polen, Spanien;- 500 Internetnutzer ab 18 Jahren in Australien, Kanada, China, Indien, Japan, Südkorea, Thailand und den USA.