Bereits zum fünften Mal in Folge bringt der Digitaltag die Bevölkerung zusammen, um sich gemeinsam mit den Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels auseinanderzusetzen.Zürich - Bereits zum fünften Mal in Folge bringt die Grossveranstaltung rund um das Thema Digitalisierung die Schweizer Bevölkerung zusammen, um sich gemeinsam mit den Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels auseinanderzusetzen. Am 10. November ist es erneut soweit und der von digitalswitzerland initiierte Schweizer Digitaltag findet landesweit statt. Ziel ist es...

Den vollständigen Artikel lesen ...